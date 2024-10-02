В японском аэропорту взорвалась бомба времен Второй мировой войны (видео)

В аэропорту Миядзаки на юге Японии в среду, 2 октября, взорвалась американская бомба времен Второй мировой войны. Из-за инцидента пришлось отменить более 80 рейсов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press .

Представители Министерства земельных ресурсов и транспорта заявили, что при взрыве бомбы в аэропорту поблизости не было самолетов.

Следствие установило, что взрыв был вызван 227-килограммовой американской бомбой. Выясняется, что стало причиной ее внезапной детонации.

Отмечается, что взрыв образовал кратер на рулевой дорожке диаметром около семи метров и глубиной в один метр.

Главный секретарь японского правительства Йосимас Хаяши заявил, что в аэропорту было отменено более 80 рейсов, но работу надеются возобновить утром 3 октября.

Аэропорт Миядзаки был построен в 1943 году как лётный полигон Императорского флота Японии, с которого некоторые пилоты-камикадзе взлетали на миссии самоубийц.

По словам представителей Министерства обороны Японии, в этом районе ранее нашли несколько неразорвавшихся бомб, сброшенных американскими военными во время Второй мировой войны. Сотни тонн неразорвавшихся бомб времен войны остаются на территории всей Японии, а иногда их откапывают на строительных площадках.