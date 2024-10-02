ua en ru
Ср, 02 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В японском аэропорту взорвалась бомба времен Второй мировой войны (видео)

Япония, Среда 02 октября 2024 17:54
UA EN RU
В японском аэропорту взорвалась бомба времен Второй мировой войны (видео) Фото: в японском аэропорту взорвалась бомба времен Второй мировой войны (x.com/rukigafm)
Автор: Татьяна Степанова

В аэропорту Миядзаки на юге Японии в среду, 2 октября, взорвалась американская бомба времен Второй мировой войны. Из-за инцидента пришлось отменить более 80 рейсов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Представители Министерства земельных ресурсов и транспорта заявили, что при взрыве бомбы в аэропорту поблизости не было самолетов.

Следствие установило, что взрыв был вызван 227-килограммовой американской бомбой. Выясняется, что стало причиной ее внезапной детонации.

Отмечается, что взрыв образовал кратер на рулевой дорожке диаметром около семи метров и глубиной в один метр.

Главный секретарь японского правительства Йосимас Хаяши заявил, что в аэропорту было отменено более 80 рейсов, но работу надеются возобновить утром 3 октября.

Аэропорт Миядзаки был построен в 1943 году как лётный полигон Императорского флота Японии, с которого некоторые пилоты-камикадзе взлетали на миссии самоубийц.

По словам представителей Министерства обороны Японии, в этом районе ранее нашли несколько неразорвавшихся бомб, сброшенных американскими военными во время Второй мировой войны. Сотни тонн неразорвавшихся бомб времен войны остаются на территории всей Японии, а иногда их откапывают на строительных площадках.

Напомним, в феврале прошлого года в портовом городе Грейт-Ярмут на востоке Англии разразилась авиационная бомба весом 250 килограммов, которая пролежала на побережье со времен Второй мировой войны.

В августе 2024 года в Северной Ирландии были эвакуированы сотни домов. Это произошло после того, как правоохранители обнаружили бомбу, которая, вероятно, лежит со времен Второй мировой войны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Япония Вторая мировая война Аэропорт
NEWS
Украина потеряла выгодный плацдарм. Почему ВСУ вышли из Угледара и что может быть дальше
Украина потеряла выгодный плацдарм. Почему ВСУ вышли из Угледара и что может быть дальше
DAILY
Под натиском оккупанта. Удержат ли ВСУ Угледар и Покровск и какие цели у РФ до холодов
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Под натиском оккупанта. Удержат ли ВСУ Угледар и Покровск и какие цели у РФ до холодов