В Англії вибухнула бомба часів Другої світової: пошкоджена дамба та кілька машин

У портовому місті Грейт-Ярмут на сході Англії вибухнула авіаційна бомба вагою 250 кілограмів, що пролежала на узбережжі з часів Другої світової війни.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу поліції Норфолка.

Боєприпас здетонував під час підготовки до знешкодження вибухової частини. За даними поліції, ніхто не постраждав і жодних повідомлень про поранення чи жертви не надходило.

Вибухова хвиля вибила кілька вікон в автомобілях, пошкодила частину поручнів на мосту, а також греблю протипаводкового захисту.

За словами очевидців, вибух було чутно за 24 кілометри від епіцентру. Бомбу виявили кілька днів тому під час будівництва мосту та готувалися до її контрольованої деактивації, попередньо збудувавши захисний бар'єр із піску.