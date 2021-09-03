UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Японский премьер не примет участие в выборах и объявил об отставке

Автор: РБК-Украина

Премьер Японии Есихидэ Суга не примет участие в выборах главы правящей Либерально-демократической партии (ЛДП), которые пройдут в сентябре. Это означает, что он уйдет в отставку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NHK.

"И разработка мер против коронавируса, и предвыборная деятельность требуют от меня огромного количества энергии. Я не могу делать одновременно и то, и другое, поэтому пришлось выбирать", - заявил Суга.

Также сообщается, что срок полномочий премьера истекает в конце сентября.

Напомним, Суга стал премьер-министром Японии 16 сентября 2020 года после того, как его предшественник Синдзо Абэ ушел в отставку из-за проблем со здоровьем.

Читайте РБК-Украина в Google News
Премьер-министрЯпония