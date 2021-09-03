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Японський прем'єр не візьме участь у виборах і оголосив про відставку

Автор: РБК-Україна

Прем'єр Японії Йосіхіде Суга не візьме участь у виборах глави правлячої Ліберально-демократичної партії (ЛДП), які пройдуть у вересні. Це означає, що він піде у відставку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NHK.

"І розробка заходів проти коронавірусу, і передвиборна діяльність вимагають від мене величезної кількості енергії. Я не можу робити одночасно і те, і інше, тому довелося вибирати", - заявив Суга.

Також повідомляється, що термін повноважень прем'єра закінчується в кінці вересня.

Нагадаємо, Суга став прем'єр-міністром Японії 16 вересня 2020 року після того, як його попередник Сіндзо Абе пішов у відставку через проблеми зі здоров'ям.

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Прем'єр-міністрЯпонія