Японський прем'єр прибув до США: що обговорюватимуть із Трампом

Прем'єр-міністр Японії Сігеру Ісіба прибув до Сполучених Штатів перед зустріччю з президентом США Дональдом Трампом. Як очікується, вони обговорять поглиблення співпраці в галузі оборони та економіки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
П'ятничний візит робить Ішибу першим азійським лідером, який зустрінеться з Трампом після повернення президента на посаду. Довгоочікувана зустріч відбудеться в той час, коли глава Білого дому закликає партнерів збільшити витрати на оборону.
Ісіба, ймовірно, спробує обговорити японські інвестиції в США, а також альянс двох країн у сфері безпеки в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, де Японія відіграє центральну роль у стратегії безпеки Вашингтона.
Видання зазначає, що США підтримують значну військову присутність у Японії згідно з договором про взаємне співробітництво і безпеку 1960 року. Зокрема, збройні сили США в Японії, штаб-квартира яких розташована на авіабазі Йокота, складаються з близько 60 000 військовослужбовців, розміщених у країні.
"Я хотів би підтвердити на зустрічі з президентом, що Японія і США співпрацюватимуть у сфері економіки та безпеки, що ми разом працюватимемо над досягненням миру, розвитком свободи і відкритості в Індо-Тихоокеанському регіоні та за його межами", - сказав японський прем'єр.
Ішиба додав, що сподівається "зміцнити довіру" з Трампом під час їхньої зустрічі.
CNN пише, що на порядку денному також може бути пропозиція злиття металургійних компаній US Steel і японської Nippon Steel, заблокованих в січні ексглавою Білого дому Джо Байденом, який послався на міркування національної безпеки.
Агентство Reuters повідомляло, що Трамп виступає проти угоди. За даними видання, у четвер президент США провів зустріч із гендиректором US Steel Девідом Беррітом перед зустріччю з Ішибою.
Зі свого боку Nippon Steel повторила в четвер, що ця заявка є "найкращою пропозицією" для US Steel.
"Я сподіваюся, що зустріч Ішиби і Трампа донесе це до Трампа і відкриє шлях до угоди", - сказав заступник японської компанії Такахіро Морі.
Нагадаємо, що 30 січня новий міністр оборони США Піт Гегсет і його японський колега Ген Накатіні провели першу телефонну розмову. Сторони домовилися розширити спільну військову присутність країн навколо японських островів у Східно-Китайському морі.
Гегсет також підтвердив, що договір про оборону між США і Японією поширюється на групу островів у Східно-Китайському морі, що перебувають під контролем Японії, але на які претендує Китай.
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