Японский министр провел дистанционный осмотр Южных Курил

Министр Японии по делам Окинавы и южных Курильских островов Таро Коно впервые после вступления в должность провел дистанционный осмотр Южных Курил. Он провел встречу с бывшими японскими жителями южных островов.

Об этом сообщает агентство Jiji.

Коно в последние годы занимал посты министра иностранных дел и министра обороны в правительствах Синдзо Абэ.

"Что касается проблемы северных территорий, то мой дед - бывший министр сельского хозяйства Итиро Коно - занимался переговорами, и я на посту министра иностранных дел вел переговоры с Россией. В этот раз я подхожу к проблеме с другого угла, но продолжу активную работу", - заявил министр.

Он также подчеркнул, что будет с вниманием относиться к мнению бывших жителей южных Курильских островов по этой проблеме.

Япония претендует на четыре острова Курильской гряды - Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, которые до Второй мировой войны принадлежали ей по двустороннему Трактату о торговле и границах 1855 г.

Вопрос о территориальной принадлежности островов остается одним из главных препятствий для подписания Москвой и Токио мирного договора, так и не заключенного после Второй мировой войны.

В апреле 2013 года Синдзо Абэ и российский президент Владимир Путин договорились ускорить переговоры о статусе спорных территорий, однако никакого прогресса в обсуждении судьбы Курил за этим не последовало.

Курильские острова богаты природными ресурсами. Визиты российских официальных лиц на Курилы традиционно вызывают недовольство в Токио.