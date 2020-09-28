Японський міністр провів дистанційний огляд Південних Курил

Міністр Японії у справах Окінави і південних Курильських островів Таро Коно вперше після вступу на посаду провів дистанційний огляд Південних Курил. Він провів зустріч з колишніми японськими жителями південних островів.

Про це повідомляє агентство Jiji.

Коно в останні роки займав посади міністра закордонних справ і міністра оборони в урядах Сіндзо Абе.

"Що стосується проблеми північних територій, то мій дід - колишній міністр сільського господарства Ітіро Коно - займався переговорами, і я на посаді міністра закордонних справ вів переговори з Росією. В цей раз я підходжу до проблеми з іншого кута, але продовжу активну роботу", - заявив міністр.

Він також підкреслив, що буде з увагою ставитися до думки колишніх жителів південних Курильських островів з цієї проблеми.

Японія претендує на чотири острови Курильської гряди - Ітуруп, Кунашир, Шикотан і Хабомаї, які до Другої світової війни належали їй за двостороннім Трактатом про торгівлю і кордони 1855 р.

Питання про територіальну приналежність островів залишається одним з головних перешкод для підписання Москвою і Токіо мирного договору, так і не укладеного після Другої світової війни.

У квітні 2013 року Сіндзо Абе і російський президент Володимир Путін домовилися прискорити переговори щодо статусу спірних територій, однак прогресу в обговоренні долі Курил за цим не послідувало.

Курильські острови багаті природними ресурсами. Візити російських офіційних осіб на Курили традиційно викликають невдоволення в Токіо.