Японский машиностроительный гигант возобновил поставки техники в Украину

Отмечается, что поставки были возобновлены в те районы Украины, которые руководство компании оценивает как безопасные, в частности в столичный район и на запад страны.

Подчеркивается, что поставки в восточную часть Украины возобновлены не были, как и поставки продукции на территорию РФ.

Ранее Министерство труда Японии анонсировало гранты для компаний, которые будут нанимать украинцев. За прием на работу беженцев они смогут получить до 600 тысяч иен ​​(свыше 139 тысяч грн).

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