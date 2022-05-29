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Японский машиностроительный гигант возобновил поставки техники в Украину

Фото: японский машиностроительный гигант возобновил поставки техники в Украину (asia.nikkei.com)
Автор: Артур Родивилов

Крупнейший в Японии и второй по размеру в мире производитель строительной техники и оборудования компания Komatsu возобновила поставки техники в Украину. Ранее они были приостановлены из-за войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Nikkei.

Отмечается, что поставки были возобновлены в те районы Украины, которые руководство компании оценивает как безопасные, в частности в столичный район и на запад страны.

Подчеркивается, что поставки в восточную часть Украины возобновлены не были, как и поставки продукции на территорию РФ.

Ранее Министерство труда Японии анонсировало гранты для компаний, которые будут нанимать украинцев. За прием на работу беженцев они смогут получить до 600 тысяч иен ​​(свыше 139 тысяч грн).

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Япония