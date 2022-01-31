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Над Японским морем с радаров исчез истребитель F-15

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Япония, Понедельник 31 января 2022 16:35
Над Японским морем с радаров исчез истребитель F-15 Фото: самолет-истребитель Rafale компании Dassault Aviation во время выставочного полета (Pascal Le Segretain/Getty Images)
Автор: Ольга Белей

В понедельник, 31 января, истребитель Воздушных сил Японии F-15 исчез с радаров, пролетая над Японским морем. Истребитель выполнял учебный полет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo News.

"Истребитель F-15 ВВС Японии пропал без вести после взлета с авиабазы ​​Комацу в префектуре Исикава в центральной Японии в понедельник днем", - пишет издание.

При этом отмечается, что истребитель проводил обучение с экипажем двух человек на борту.

Радиолокационная связь с ним была потеряна около 17:30 по местному времени, когда самолет был в 5 километрах от авиабазы.

Управление береговой охраны префектуры Канадзавы заявило, что примерно в то же время получен телефонный звонок с сообщением о красном свечении у побережья.

Пропавший истребитель принадлежал к эскадрилье, которая использовалась в качестве самолетов противника для тактической летной подготовки.

Напомним, тайваньский истребитель вылетел с базы в Цзяи для тренировки во вторник, 11 января, и исчез с экранов радаров через 28 минут. На следующий день спасатели обнаружили обломки самолета, однако судьба 28-летнего пилота - капитана Чен И - осталась неизвестной.

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