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Японские правительственные сайты подверглись кибератаке со стороны РФ

Фото: Японские правительственные сайты подверглись кибератаке (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Правительственные сайты Японии подверглись российской кибератаке. Токио расследует все обстоятельства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NHK.

Из-за атаки был временно заблокирован доступ к правительственным веб-сайтам, в том числе и к административному порталу e-Gov Digital Agency.

Этот ресурс предоставляет административную информацию от государственных организаций и позволяет гражданам подавать документы для регистрации онлайн.

Прокремлевская группа Killnet опубликовала в соцсетях сообщение, заявив, что именно она атаковала сайт с электронными услугами правительственного портала e-Gov.

Кроме того, хакеры заявили, что их группа вывела из строя налоговый портал страны, местную платежную систему JCB и популярную японскую соцсеть Mixi.

Сообщается, что Killnet атаковали японские ресурсы из-за того, что Япония поддерживает Украину, а также из-за спора с Россией о принадлежности Курильских островов.

Напомним, что спецслужбы Черногории подозревают, что за атаками на правительственные сайты также стоит Россия.

Ранее в Финляндии заявили, что один из их официальных сайтов атаковали хакеры из России. Причиной для этого является недавняя заявка страны на членство в НАТО.

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КибератакаЯпония