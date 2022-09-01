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Черногория обвинила в кибератаках на правительство группировку, связанную с Россией

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Черногория, Четверг 01 сентября 2022 05:03
Черногория обвинила в кибератаках на правительство группировку, связанную с Россией Фото: Черногория подверглась массированной кибератаке со стороны РФ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Черногория в среду обвинила преступную группировку под названием Cuban Ransomware в кибератаках, которые на прошлой неделе поразили ее государственную цифровую инфраструктуру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Министр государственного управления Марас Дукай заявил, что группировка создала специальный вирус для атаки под названием Zerodate, которым заразились 150 рабочих мест в 10 государственных учреждениях.

Также в среду министерство внутренних дел заявило, что ФБР направит в Черногорию группы кибербезопасности для помощи в расследовании атак.

Спецслужбы Черногории подозревают, что за атаками стоит Россия, заявив, что они могут быть ответными мерами после того, как член Черногория присоединилась к санкциям Европейского союза против России и выслала нескольких российских дипломатов.

Ранее в Финляндии заявили, что один из их официальных сайтов атаковали хакеры из России. Причиной для этого является недавняя заявка страны на членство в НАТО.

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