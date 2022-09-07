Японские правительственные сайты подверглись кибератаке со стороны РФ
Правительственные сайты Японии подверглись российской кибератаке. Токио расследует все обстоятельства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NHK.
Из-за атаки был временно заблокирован доступ к правительственным веб-сайтам, в том числе и к административному порталу e-Gov Digital Agency.
Этот ресурс предоставляет административную информацию от государственных организаций и позволяет гражданам подавать документы для регистрации онлайн.
Прокремлевская группа Killnet опубликовала в соцсетях сообщение, заявив, что именно она атаковала сайт с электронными услугами правительственного портала e-Gov.
Кроме того, хакеры заявили, что их группа вывела из строя налоговый портал страны, местную платежную систему JCB и популярную японскую соцсеть Mixi.
Сообщается, что Killnet атаковали японские ресурсы из-за того, что Япония поддерживает Украину, а также из-за спора с Россией о принадлежности Курильских островов.
Напомним, что спецслужбы Черногории подозревают, что за атаками на правительственные сайты также стоит Россия.
Ранее в Финляндии заявили, что один из их официальных сайтов атаковали хакеры из России. Причиной для этого является недавняя заявка страны на членство в НАТО.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.