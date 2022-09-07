Японські урядові сайти зазнали кібератаки з боку РФ
Урядові сайти Японії зазнали російської кібератаки. Токіо розслідує всі обставини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NHK.
Через атаку був тимчасово заблокований доступ до урядових веб-сайтів, в тому числі і до адміністративного порталу e-Gov Digital Agency.
Цей ресурс надає адміністративну інформацію від державних організацій і дозволяє громадянам подавати документи для реєстрації онлайн.
Прокремлівська група Killnet опублікувала в соцмережах повідомлення, заявивши, що саме вона атакувала сайт з електронними послугами урядового порталу e-Gov.
Крім того, хакери заявили, що їх група вивела з ладу податковий портал країни, місцеву платіжну систему JCB і популярну японську соцмережу Mixi.
Повідомляється, що Killnet атакували Японські ресурси через те, що Японія підтримує Україну, а також через суперечку з Росією про приналежність Курильських островів.
Нагадаємо, що спецслужби Чорногорії підозрюють, що за атаками на урядові сайти також стоїть Росія.
Раніше у Фінляндії заявили, що один з їхніх офіційних сайтів атакували хакери з Росії. Причиною для цього є нещодавня заявка країни на членство в НАТО.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.