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Японські урядові сайти зазнали кібератаки з боку РФ

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Токіо, Середа 07 вересня 2022 05:42
Японські урядові сайти зазнали кібератаки з боку РФ Фото: Японські урядові сайти зазнали кібератаки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Урядові сайти Японії зазнали російської кібератаки. Токіо розслідує всі обставини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NHK.

Через атаку був тимчасово заблокований доступ до урядових веб-сайтів, в тому числі і до адміністративного порталу e-Gov Digital Agency.

Цей ресурс надає адміністративну інформацію від державних організацій і дозволяє громадянам подавати документи для реєстрації онлайн.

Прокремлівська група Killnet опублікувала в соцмережах повідомлення, заявивши, що саме вона атакувала сайт з електронними послугами урядового порталу e-Gov.

Крім того, хакери заявили, що їх група вивела з ладу податковий портал країни, місцеву платіжну систему JCB і популярну японську соцмережу Mixi.

Повідомляється, що Killnet атакували Японські ресурси через те, що Японія підтримує Україну, а також через суперечку з Росією про приналежність Курильських островів.

Нагадаємо, що спецслужби Чорногорії підозрюють, що за атаками на урядові сайти також стоїть Росія.

Раніше у Фінляндії заявили, що один з їхніх офіційних сайтів атакували хакери з Росії. Причиною для цього є нещодавня заявка країни на членство в НАТО.

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