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Японські парламентарі зібрали кошти та придбали 20 автомобілів для ЗСУ (фото)

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Японія, Вівторок 21 березня 2023 17:11
Японські парламентарі зібрали кошти та придбали 20 автомобілів для ЗСУ (фото) Фото: посол України в Японії Сергій Корсунський. (facebook.com)
Автор: Дмитро Браславський

Група депутатів верхньої палати парламенту Японії придбала 20 автомобілів для Збройних сил України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку посла України в Японії Сергія Корсунського.

"Група депутатів верхньої палати парламенту Японії від опозиційної партії "Відродження" за рахунок відрахувань від своєї зарплати створила фонд 1,2 млн доларів", - йдеться у заяві.

Корсунський повідомив, що вони придбали 20 автомобілів Toyota Hilux та два контейнери корисної продукції для ЗСУ. Все це найближчим часом прибуде в Україну до військових.

"Важливо, що у парламенті Японії ми маємо підтримку як провладних партій, так і опозиційних. За виключенням буквально одного-двох персонажів, всі інші - за нас", - додав посол України.

Нагадаємо, що прем'єр Японії Фуміо Кісіда сьогодні, 21 березня, прибув до України для зустрічі із президентом Володимиром Зеленським.

Кісіда під час свого візиту до України відвідав Бучу. Він побачив наслідки звірств росіян у місті.

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