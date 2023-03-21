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Японские парламентарии собрали деньги и приобрели 20 автомобилей для ВСУ (фото)

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Япония, Вторник 21 марта 2023 17:11
Японские парламентарии собрали деньги и приобрели 20 автомобилей для ВСУ (фото) Фото: посол Украины в Японии Сергей Корсунский. (facebook.com)
Автор: Дмитрий Браславский

Группа депутатов верхней палаты парламента Японии приобрела 20 автомобилей для Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу посла Украины в Японии Сергея Корсунского.

"Группа депутатов верхней палаты парламента Японии от оппозиционной партии "Возрождение" за счет отчислений от своей зарплаты создала фонд 1,2 млн долларов", - говорится в заявлении.

Корсунский сообщил, что они приобрели 20 автомобилей Toyota Hilux и два контейнера полезной продукции для ВСУ. Все это в ближайшее время прибудет в Украину в военные.

"Важно, что в парламенте Японии у нас есть поддержка как провластных партий, так и оппозиционных. За исключением буквально одного-двух персонажей, все остальные - за нас", - добавил посол Украины.

Напомним, что премьер Японии Фумио Кисида сегодня, 21 марта, прибыл в Украину для встречи с президентом Владимиром Зеленским.

Кисида во время своего визита в Украину посетил Бучу. Он увидел последствия зверств россиян в городе.

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