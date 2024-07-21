Японські автомобілі: основні плюси та мінуси машин

Майже всі японські виробники мають складальні заводи по всьому світу, тож японськими їхні машини часто є лише за маркою. Але при тому вони зберігають ті суто японські особливості, завдяки яким десятки мільйонів споживачів на усіх континентах обирають саме "японців".

Чим хороші японські машини

Вищезгадана японська досконалість має свій, особливий підтекст: ці моделі не тільки технічно правильні, але й економічно раціональні. Що легко читається як в дрібницях, так і в стратегічному підході до проектування.

Сучасні японські машини в технічному плані здебільшого не містять надскладних систем, які могли б погіршити показники надійності та ремонтопридатності і ускладнити обслуговування. Проте, не можна дорікати японцям за невміння створювати передові конструкції – певно, у кожного бренду можна знайти серійні зразки неймовірних за технічним рівнем систем. Однак, нині вони не використовуються на масових моделях, тому що конструктори і технологи не хочуть підвищувати ціни і шкодити іміджу абсолютної безвідмовності своєї продукції.

При тому для більшості власників важливо, що обслуговування та ремонт цих машин загалом нескладні. Наприклад, заміна витратних частин у ходовій найчастіше виконується окремо від основних деталей, а не разом з цілими вузлами.

При тому типовий "японець" зазвичай дешевше за свого основного конкурента "німця", і дешевшають вживані азіатські машини швидше.

Недоліки японських авто

Мінуси у японців теж є, і знайти їх не важко. І якщо подумати, всі вони пояснюються їхньою орієнтацією на масове виробництво. Звідси не те щоб намагання зекономити, а прагнення зробити кожну деталь придатною для масового тиражування. Тому в порівнянні з не менш досконалими "німцями" "японці" здаються менш добротними.

Салони більшості японських машин справляють не таке багате враження, як типові "європейці" – винен і дизайн, і матеріали. Схоже, японські конструктори твердо дотримуються концепції про те, що вічних автомобілів не буває, і основна частина авто – її кузов у "японців" гірше захищений від корозії, ніж, скажімо, у німецьких чи французьких марок. Та й зовнішня поверхня кузова має слабкіший захист: шар лакофарбового покриття тонше (порядку 80 – 135 мкм проти 100 – 165 мкм у "європейців").

Запчастини до більшості японських марок дорожче, ніж в середньому на ринку, іноді – аж на 20 – 30%. Ремонт та обслуговування японських автомобілів часто вимагають високої кваліфікації майстрів і обходяться недешево, нерідко навіть у порівнянні з європейськими однокласниками.

Коротко

Такі, якими японські автівки є зараз, японці і намагалися їх створити, запускаючи колись свій автопром на повну потужність. Послідовно впроваджуючи програми запозичення технологій, підвищення якості, розвитку дилерських мереж вони досягли того, що їхні транспортні засоби сьогодні характеризуються кількома словами: масові, дешеві, надійні, зручні. Звісно, такі на ринку вони не єдині, але навіть у цьому непростому сегменті "досконалих" машин вони – у числі лідерів.