Японские автомобили: основные плюсы и минусы машин

Почти все японские производители имеют сборочные заводы по всему миру, поэтому японские их машины часто являются только по марке. Но при этом они сохраняют чисто японские особенности, благодаря которым десятки миллионов потребителей на всех континентах выбирают именно "японцев".

Чем хороши японские машины

Упомянутое японское совершенство имеет свой, особый подтекст: эти модели не только технически правильные, но и экономически рациональные. Что легко читается как в мелочах, так и в стратегическом подходе к проектированию.

Современные японские машины в техническом плане в большинстве своем не содержат сверхсложных систем, которые могли бы ухудшить показатели надежности и ремонтопригодности и усложнить обслуживание. Однако нельзя упрекать японцев за неумение создавать передовые конструкции – вероятно, у каждого бренда можно найти серийные образцы невероятных по техническому уровню систем. Однако сейчас они не используются на массовых моделях, потому что конструкторы и технологи не хотят повышать цены и вредить имиджу абсолютной безотказности своей продукции.

При этом для большинства владельцев важно, что обслуживание и ремонт этих машин в общем-то несложны. Например, замена расходных частей в ходовой чаще всего производится отдельно от основных деталей, а не вместе с целыми узлами.

При этом типичный "японец" обычно дешевле своего основного конкурента "немца", и дешевеют подержанные азиатские машины быстрее.

Недостатки японских авто

Минусы у японцев тоже есть и найти их не трудно. И, если подумать, все они объясняются их ориентацией на массовое производство. Отсюда не то чтобы попытка сэкономить, а стремление сделать каждую деталь пригодной для массового тиражирования. Поэтому по сравнению с не менее совершенными "немцами" "японцы" кажутся менее добротными.

Салоны большинства японских машин производят не такое богатое впечатление, как типичные "европейцы" – виноват и дизайн, и материалы. Похоже, японские конструкторы твердо придерживаются концепции о том, что вечных автомобилей не бывает, и основная часть авто – ее кузов у японцев хуже защищен от коррозии, чем, скажем, у немецких или французских марок. Да и наружная поверхность кузова имеет более слабую защиту: слой лакокрасочного покрытия тоньше (порядка 80 – 135 мкм против 100 – 165 мкм у "европейцев").

Запчасти к большинству японских марок дороже, чем в среднем на рынке, иногда – на 20 – 30%. Ремонт и обслуживание японских автомобилей часто требует высокой квалификации мастеров и обходится недешево, нередко даже по сравнению с европейскими одноклассниками.

Кратко

Такие, каковы японские машины сейчас, японцы и пытались их создать, запуская когда-то свой автопром на полную мощность. Последовательно внедряя программы заимствования технологий, повышения качества, развития дилерских сетей, они достигли того, что их транспортные средства сегодня характеризуются несколькими словами: массовые, дешевые, надежные, удобные. Конечно, такие на рынке они не единственные, но даже в этом непростом сегменте "совершенных" машин они в числе лидеров.