Авто для літа: які бувають кабріолети та у чому їх переваги

Чим більш спекотне літо, тим частіше ми мріємо про кабріолет замість буденного хетчбека чи кросовера – щоб над головою тільки небо, щоб свіже повітря, щоб вітер тріпав волосся… Між тим, кабріолет – аж ніяк не найкращий кузов для літа. Принаймні, не єдиний.

Колись давно всі автомобілі були кабріолетами – тому що так дешевше і простіше. Пізніше були часи, коли за рахунок брезентового даха економили дефіцитний лист холоднокатаної сталі. Але в наш час машина з відкритим верхом – однозначно маркер життєвого успіху власника.

Доволі часто такі автомобілі купують в якості другої-третьої машини, спеціально для теплої пори року або для розважальних поїздок. І автовиробники підігрують у цьому споживачам, позиціонуючи різного роду "кабрики" саме як моделі ексклюзивні, люксові, преміальні. Розберемося в них детальніше.

Кабріолет

Автомобіль, дах якого складається разом з задньою стінкою кузова. Складена частина зазвичай м’яка, але буває і жорсткою. Бокові вікна – повноцінні скляні, і опускаються в двері і в боковини кузова. Дверей найчастіше дві (так диктують міркування жорсткості кузова), але буває і чотири. Один з найбільш поширених відкритих типів авто сьогодні.

Кабріолет-хардтоп

Фактично кабріолет, але без механізмів складання даха, оскільки він у нього жорсткий і повністю знімний. В наш час використовується в рідкісних випадках – наприклад, на парадних машинах.

Фаетон

В принципі те саме, що і кабріолет, має двоє або четверо дверей, м'який верх, що складається. Головна відмінність – жорсткі бокові вікна не передбачені, замість них – знімні боковини (зазвичай м’які), в яких зроблені скляні чи м’які пластикові вікна.

Родстер

Спортивний варіант відкритого кузову – вкорочений, двомісний, з м'яким тентом, що складається. Є моделі, які додатково комплектуються зимовим дахом – цільним жорстким, який влітку зберігається у гаражі. Часто мають особливо потужний силовий агрегат. Це ще один найбільш масовий відкритий тип на сьогодні.

Тарга

Спортивний кузов, зазвичай двомісний, зі знімною середньою частиною даху. Фактично купе, в якого знімається дах над кріслами водія і пасажирів. Часто сприймається як родстер, в якого залишили зафіксованою жорстку задню частину кабіни. Варіант доволі рідкісний, хоча є моделі, які в такому вигляді випускаються масово.

Спайдер

Ексклюзивний кузов, фактично різновид родстера. Спортивна машина для нетривалих розважальних прогулянок, яка має низьке, нижче погляду водія, лобове скло або немає його зовсім. Як правило, це не товарний серійний автомобіль, а концепт чи шоукар для привернення уваги до певного бренду.

Купе-кабріолет

Двохдверний автомобіль спортивного типу з жорстким дахом, який складається в багажник, перетворюючи машину на кабріолет. В наш час це найчастіше окрема модель на базі масового сімейного авто, більш-менш практична, з чотиримісним салоном чи з пасажирською формулою 2+2.

Ландо (ландоле)

Триоб'ємний кузов типу седан, але з частиною даху, що відкривається, над задніми сидіннями. Унікальний представницький автомобіль, свого роду парадна версія для найвищих урядовців і коронованих осіб.

Брогам (купе де виль)

Великий комфортабельний пасажирський кузов з дахом, частина якого відкривається чи знімається над переднім рядом сидінь. Точніше, просто неба сидить водій, а пасажири залишаються у класичному закритому салоні. Справжня екзотика, яку замовляють собі короновані особи та екстравагантні багатії.

Фаетон-універсал

Спрощений вантажопасажирський кузов, критий м'яким тентом (часто на фіксованому каркасі), що складається або знімається. Масово використовувався на брутальних армійських позашляховиках, яким потрібен був низький силует для кращого маскування.

Шутінгбрейк

Відомий як кузов для мисливців, учасників сафарі та суворих мандрівників бездоріжжям. Найчастіше це позашляховик, пікап або фургон м’яким покриттям всього кузова або його задньої частини і з розташованими вздовж бортів сидіннями. Масово зустрічався на позашляховиках з кузовом фаетон-універсал, задні сидіння-лави якого розташовувались поздовжньо.

Коротко

Не хотілось би засмучувати тих, хто мріє колись пересісти на яскравий кабріолет чи щось подібне, але… Серед автомобільних журналістів є думка, що такі авто насправді – не для спекотного літа. Тому перш як почати збирати гроші на мрію без даха, радимо знайти змогу поїздити на машині з складеним верхом в різних умовах. А ми зі свого боку обіцяємо днями підготувати статтю щодо відповідності кабріолета вітчизняним умовам експлуатації.