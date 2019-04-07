Японская прокуратура намерена допросить жену экс-руководителя Nissan и Renault

Прокуратура Токио намерена допросить жену бывшего главы автомобильного альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона. Об этом сообщает телеканал NHK.

Ранее прокуроры просили жену Гона о встрече, однако получили отказ. В связи с этим представители прокуратуры направили запрос в суд, что дает им право допросить ее в качестве свидетеля.

По данным телеканала, во время ареста Гона у его жены конфисковали паспорт и мобильный телефон. Сам Гон назвал действия прокуратуры недопустимыми.

Напомним, накануне бывшего руководителя автоконцернов Nissan и Renault Карлоса Гона, которого ранее освободили под залог, утром, 4 апреля, взяли под стражу.

В начале марта 2019 года суд Токио установил залог в размере 1 млрд иен (почти 9 млн долларов) для бывшего главы франко-японского автомобильного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi.

Ранее Nissan признал незаконное получение Карлосом Гоном 7,8 млн евро. Нынешние главные исполнительные директора Nissan и Mitsubishi Хирото Саикава и Осаму Масуко не были осведомлены об этих выплатах, несмотря на то, что они, наряду с Гоном, входят в совет директоров СП, принадлежащего двум компаниям в равных долях.