UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Японская компания представила летающий мотоцикл

Автор: Юлия Бойко

Японская венчурная компания A.L.I. Technologies представила ховербайк, или летающий мотоцикл. Это транспортное средство, конструктивно похожее на мотоцикл и способное перемещаться по воздуху.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NHK.

Сообщается, что пилотируемый летательный аппарат продемонстрировали на одном из автодромов в Токио. Компания уже начала принимать заказы на его поставку.

Ховербайк может подниматься в воздух благодаря шести винтам. Он работает на двигателе внутреннего сгорания и электромоторах, которые позволяют ему совершать полеты длительностью до 40 минут.

Стоимость ховербайка составляет около 680 000 долларов, но в настоящее время использовать такое транспортное в Японии запрещено. По словам президента компании Катано Дайсукэ, A.L.I. Technologies стремились создать удобную машину, которой легко управлять.

Предполагается, что такой ховербайк можно будет использовать во время стихийных бедствий.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЯпонияТокио