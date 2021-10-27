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Японська компанія представила літаючий мотоцикл

Автор: Юлія Бойко

Японська венчурна компанія A.L.I. Technologies представила ховербайк, або літаючий мотоцикл. Це транспортний засіб, конструктивно схожий на мотоцикл і здатний переміщатися в повітрі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NHK.

Повідомляється, що пілотований літальний апарат продемонстрували на одному з автодромів в Токіо. Компанія вже почала приймати замовлення на його поставку.

Ховербайк може підніматися в повітря завдяки шести гвинтам. Він працює на двигуні внутрішнього згоряння і електромоторах, які дозволяють йому здійснювати польоти тривалістю до 40 хвилин.

Вартість ховербайка становить близько 680 000 доларів, але в даний час використовувати такий транспортний в Японії заборонено. За словами президента компанії Катано Дайсуке, A.L.I. Technologies прагнули створити зручну машину, якою легко керувати.

Передбачається, що такий ховербайк можна буде використовувати під час стихійних лих.

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ЯпоніяТокио