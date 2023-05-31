Японська компанія відеоігор Nintendo закрила роботу російського відділення

З огляду на економічні прогнози, компанія Nintendo of Europe ухвалила рішення згорнути діяльність свого російського відділення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Nintendo.
"На початку 2022 року компанія Nintendo призупинила відвантаження товарів до Росії, а цифровий магазин Nintendo eShop був переведений на технічне обслуговування через припинення обробки транзакцій у рублях платіжними сервісами", - йдеться у повідомленні.
Наголошується, що в рамках зусиль щодо виконання вже існуючих зобов'язань перед клієнтами російська версія Nintendo eShop працюватиме в обмеженому режимі.
У найближчому майбутньому, починаючи з 31 травня 2023 року, російські клієнти, які мають обліковий запис Nintendo, зможуть повторно завантажувати раніше придбаний цифровий контент.
Проте буде неможливо створювати нові облікові записи Nintendo, вказавши в налаштуваннях як країну Росію. Платіжна інформація, пов'язана з обліковими записами Nintendo, така, як дані кредитної картки або дані облікового запису PayPal, була видалена з міркувань безпеки.
Nintendo
Японська компанія, що спеціалізується на створенні відеоігор та ігрових систем зі штаб-квартирою в Кіото.
Компанія отримала міжнародне визнання після випуску гри Donkey Kong у 1981 році, а також ігрової системи Nintendo Entertainment System та гри Super Mario Bros. 1985 року.
З того часу Nintendo випустила кілька найуспішніших ігрових систем, таких як Game Boy, Super Nintendo Entertainment System, Nintendo DS, Wii та Nintendo Switch. Nintendo має безліч дочірніх компаній у Японії та за кордоном.
Нагадаємо, що німецька страхова компанія Allianz завершила операцію з продажу своїх активів у Росії. Наразі ними володіє місцева фірма "Інтерхолдинг".
Крім того, ми писали, що Hitachi Energy оголосила про завершення продажу свого російського бізнесу місцевому менеджменту.
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