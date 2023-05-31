Японська компанія відеоігор Nintendo закрила роботу російського відділення

"На початку 2022 року компанія Nintendo призупинила відвантаження товарів до Росії, а цифровий магазин Nintendo eShop був переведений на технічне обслуговування через припинення обробки транзакцій у рублях платіжними сервісами", - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що в рамках зусиль щодо виконання вже існуючих зобов'язань перед клієнтами російська версія Nintendo eShop працюватиме в обмеженому режимі.

У найближчому майбутньому, починаючи з 31 травня 2023 року, російські клієнти, які мають обліковий запис Nintendo, зможуть повторно завантажувати раніше придбаний цифровий контент.

Проте буде неможливо створювати нові облікові записи Nintendo, вказавши в налаштуваннях як країну Росію. Платіжна інформація, пов'язана з обліковими записами Nintendo, така, як дані кредитної картки або дані облікового запису PayPal, була видалена з міркувань безпеки.

Nintendo

Японська компанія, що спеціалізується на створенні відеоігор та ігрових систем зі штаб-квартирою в Кіото.

Компанія отримала міжнародне визнання після випуску гри Donkey Kong у 1981 році, а також ігрової системи Nintendo Entertainment System та гри Super Mario Bros. 1985 року.

З того часу Nintendo випустила кілька найуспішніших ігрових систем, таких як Game Boy, Super Nintendo Entertainment System, Nintendo DS, Wii та Nintendo Switch. Nintendo має безліч дочірніх компаній у Японії та за кордоном.