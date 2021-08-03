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Не понравилось обслуживание: в Киеве мужчина поджег кафе

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Киев, Вторник 03 августа 2021 18:29
Не понравилось обслуживание: в Киеве мужчина поджег кафе  Фото: в Киеве мужчина сжег кафе из-за мести (Фото kyiv.npu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Полиция задержала мужчину, совершившего поджог кафе на улице Шолом Алейхема. Злоумышленник пожаловался на некачественное обслуживание.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

Согласно данным следствия, в настоящее время спасатели ликвидировали пожар, а правоохранители задержали лицо, которое причастно к поджогу.

"Нам злоумышленник пояснил, что ему не понравилось обслуживание в кафе, поэтому он решил отомстить: разбил окно, вылил внутрь зажигательную смесь и поджег ее", - отмечает пресс-служба.

В результате инцидента никто из посетителей или персонала заведения не пострадал. Однако пожар повредил интерьер зала.

"Поджигатель оказался ранее не судимый 35-летний киевлянин, которого задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины", - добавляет пресс-служба.

В соответствии со ст. 194 Уголовного Кодекса Украины, злоумышленнику грозит лишение свободы сроком до десяти лет заключения.

Фото: в Киеве мужчина сжег кафе из-за мести (Фото kyiv.npu.gov.ua)

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Киев пожар поджег
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