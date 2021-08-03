ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Не сподобалось обслуговування: у Києві чоловік підпалив кафе

Новость на русском →
Київ, Вівторок 03 серпня 2021 18:29
Не сподобалось обслуговування: у Києві чоловік підпалив кафе  Фото: У Києві чоловік спалив кафе через помсту (kyiv.npu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Поліція затримала чоловіка, який здійснив підпал кафе на вулиці Шолом Алейхема. Зловмисник поскаржився на неякісне обслуговування.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національної поліції.

Згідно з даними слідства, наразі рятувальники ліквідували пожежу, а правоохоронці затримали особу, яка причетна до підпалу.

"Нам зловмисник пояснив, що йому не сподобалось обслуговування у кафе, тож він вирішив помститися: розбив вікно, вилив всередину запальну суміш та запалив її", - відзначає пресслужба.

Внаслідок інциденту ніхто з відвідувачів чи персоналу закладу не постраждав. Однак пожежа пошкодила інтер'єр залу.

"Підпалювачем виявився раніше не судимий 35-річний киянин, якого затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України", - додає пресслужба.

Відповідно до ст. 194 Кримінального Кодексу України, зловмиснику загрожує позбавлення волі строком до десяти років ув'язнення.

Фото: У Києві чоловік спалив кафе через помсту (kyiv.npu.gov.ua)

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ пожежа поджег
NEWS
У Кабміні анонсували соцпакети з накопичувальними пенсіями
У Кабміні анонсували соцпакети з накопичувальними пенсіями
DAILY
Спадок Авакова. Чому в команді Зеленського заговорили про поділ МВС
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Спадок Авакова. Чому в команді Зеленського заговорили про поділ МВС