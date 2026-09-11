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Поновити пенсію можна навіть через 30 років за кордоном, - юристка

06:30 11.09.2026 Пт
3 хв
Як пенсіонерам за кордоном повернути гроші від ПФУ?
aimg Олена Чупровська
Фото: право на пенсію не згорає, якщо роками живете за кордоном (Getty Images)

Пенсіонери, які виїхали за кордон ще у дев'яностих, часто вважають, що назавжди втратили право на виплати - але це не так. Поновити їх цілком реально.

Про це в коментарі РБК-Україна розповіла адвокат Адвокатського бюро "Івана Хомича" Ольга Хомич.

Головне: строків давності для поновлення пенсії не існує

Юристка наголосила, що судова практика в справах пенсіонерів, які виїхали за кордон ще у дев'яностих роках чи навіть раніше, стабільно на боці людей.

"Право на пенсію за такими людьми зберігається незалежно від місця проживання, а поновити виплату можна без жодних обмежень у часі, бо не платити свого часу перестала держава, а не пенсіонер з власної вини", - пояснила Хомич.

За її словами, до цієї теми регулярно повертається Верховний Суд, і щоразу він підтверджує це право.

"Поновлена пенсія має рахуватися й індексуватися так само, як для тих, хто лишився в Україні, а не за якимось заниженим мінімумом", - додала адвокат.

Чому фонд іноді відмовляє у виплатах

До 2009 року закон "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" дозволяв зупиняти пенсію на весь час проживання людини за кордоном, якщо з країною немає міжнародного договору.

"Ці норми Конституційний Суд визнав неконституційними рішенням від 7 жовтня 2009 року № 25-рп/2009, і вони втратили чинність з дня ухвалення рішення", - зазначила Хомич.

Юристка додала, що сьогодні в самому законі підстав "припиняти пенсію за кордон" більше не існує, а Фонд керується вже не забороною, а процедурою підтвердження особи.

Дві ситуації, які плутають найчастіше

Перша - людина живе за кордоном, формально не знімаючись з обліку в Україні. Друга - пенсіонер офіційно оформлює виїзд на постійне місце проживання.

"За заявою пенсіонера йому можуть одразу виплатити пенсію за шість місяців наперед, рахуючи з місяця, що настає за місяцем зняття з обліку за місцем постійного проживання в Україні", - розповіла адвокат.

Фонд закриває поточні виплати одноразовим авансом за півроку, а людину знімають з реєстрації.

"Навіть після такого виїзду з обліку право на подальшу виплату за людиною юридично зберігається, а не згасає назавжди", - підкреслила Хомич.

Втім, на практиці саме з такими людьми найчастіше виникають спори - фонд схильний трактувати зняття з обліку як остаточне закриття пенсійної справи.

Як підтвердити, що ви живі

"Постанови Кабінету Міністрів № 299 від лютого 2025-го й № 765 від червня 2025-го описують, як ПФУ підтверджує, що пенсіонер за кордоном живий і це справді він - через Дію, відеозв'язок або консульство", - пояснила Хомич.

Якщо людина не проходить таке підтвердження вчасно, виплату призупиняють, а не скасовують остаточно.

Що робити, якщо фонд відмовляється платити

  • пройти процедуру підтвердження особи - тоді виплата продовжується без перерв;
  • якщо виплату вже призупинили, пройти підтвердження заднім числом - гроші поновлять, за потреби з доплатою за пропущений час;
  • якщо ПФУ відмовляється визнавати право на пенсію лише через факт проживання за кордоном - звертатися до суду.

"Практика в таких справах стабільно на боці людей", - підсумувала Хомич.

Тим часом РБК-Україна писало, що Кабмін розробив законопроєкт про нові правила стягнення боргів із пенсій.

Пенсіонерам хочуть гарантувати, що після примусових відрахувань на руках лишається щонайменше прожитковий мінімум.

Нагадаємо, РБК-Україна також повідомляло, що Пенсійний фонд не завжди має право вимагати повернення переплаченої пенсії.

Юристка пояснювала, що спершу варто вимагати офіційне рішення про переплату та розрахунок суми.

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