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Кабмін пропонує нові правила стягнення боргів із пенсій, - нардепка

16:24 09.09.2026 Ср
2 хв
Що зміниться для пенсіонерів?
aimg Олена Бджола
Кабмін пропонує нові правила стягнення боргів із пенсій, - нардепка Фото: Кабмін розробляє нові правила стягнення боргів із пенсій (Getty Images)
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Пенсіонерам хочуть гарантувати недоторканний мінімум при стягненні боргів. Кабінет міністрів розробив відповідний законопроєкт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву народної депутатки України Ольги Василевської-Смаглюк у Telegram.

Стягнення боргів з пенсій

Нардепка зазначила, що уряд розробляє у законопроєкті одну з норм про посилення захисту прав людини під час примусового виконання рішень.

"Серед іншого уряд пропонує змінити правила примусового стягнення коштів із пенсій. Після всіх відрахувань пенсіонеру мають залишити щонайменше прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність. Сьогодні це 2595 гривень на місяць", - каже вона.

За словами Василевської-Смаглюк, зараз закон встановлює максимальний розмір відрахувань із пенсії:

  • до 50% у разі стягнення аліментів, відшкодування окремих видів шкоди та в деяких інших випадках,
  • до 20% за іншими видами стягнень.

Проте окремої гарантії щодо мінімальної суми, яка має залишитися людині після таких відрахувань, немає, зазначила нардепка.

Вона повідомила, що законопроєкт додає дві важливі умови. Так, відрахування можна буде проводити, лише якщо пенсія перевищує встановлений законом прожитковий мінімум для непрацездатних осіб.

"І навіть у цьому випадку після відрахування пенсіонеру не може залишитися менше прожиткового мінімуму. Тож встановлені законом 50% або 20% залишаються ґраничними розмірами стягнення", - уточнила вона.

Але якщо застосування такого відсотка зменшить виплату нижче прожиткового мінімуму, утримати всю цю суму буде не можна, додала Василевська-Смаглюк.

"При цьому сам борг нікуди не зникає. Законопроєкт не звільняє пенсіонерів від виконання судових рішень, а встановлює межу, нижче якої пенсію під час примусового стягнення зменшувати не можна", - каже вона.

Раніше РБК-Україна писало, що Україні у 2027-2029 роках знадобляться трильйонні запозичення для покриття потреб бюджету, заявила Василевська-Смаглюк.

Також повідомлялося, що українці, яким не вистачає страхового стажу для пенсії за віком, можуть розраховувати на окрему щомісячну виплату від держави.

Крім того, окремі категорії українців мають право оформити пенсію значно раніше за інших працівників - уже з 50 років.

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