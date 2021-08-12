UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

На Японию совершили кибератаку: произошла утечка данных

Автор: Анастасия Рокитна

В 129 японских правительственных учреждениях и компаниях произошла утечка данных. Хакеры получили доступ к программе обмена информацией.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на NHK.

Японская компания Fujitsu обновила данные о несанкционированном доступе к ее программе ProjectWEB, которая широко используется правительственными учреждениями и бизнесом.

От кибератаки пострадали секретариат Кабинета министров, Министерство иностранных дел и Министерство национальных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма.

Похищенные данные содержали информацию о системах клиентов, о материалах, связанных с реализацией проектов, а также такую информацию личного характера, как имена и адреса электронной почты клиентов.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЯпонияКибератака