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На Японію здійснили кібератаку: стався витік даних

Автор: Анастасія Рокитна

У 129 японських урядових установах і компаніях стався витік даних. Хакери отримали доступ до програми обміну інформацією.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на NHK.

Японська компанія Fujitsu оновила дані щодо несанкціонованого доступу до її програми ProjectWEB, яка широко використовується урядовими установами та бізнесом.

Від кібератаки постраждали секретаріат Кабінету міністрів, Міністерство закордонних справ і Міністерство національних земель, інфраструктури, транспорту та туризму.

Викрадені дані містили інформацію про системи клієнтів, про матеріали, пов'язані з реалізацією проєктів, а також таку інформацію особистого характеру, як імена та адреси електронної пошти клієнтів.

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ЯпоніяКібератака