Японію охопили масштабні пожежі: горять десятки будинків, а людям доводиться евакуюватися

Вогонь, який охопив 600 гектарів, спалахнув у середу, 26 лютого, та швидко поширився через сильний вітер і суху погоду. Гасіння пожежі тривало всю ніч, а вранці для боротьби з вогнем були залучені вертольоти Сил самооборони.

У зоні пожежі виявили обгоріле тіло, поліція розслідує можливий зв’язок загибелі з вогнем. Агентство з управління пожежами та стихійними лихами залучило до ліквідації стихії 680 пожежників із шести сусідніх префектур.

Через пожежу в четвер, 27 лютого, було закрито школи та дитячі садки, 500 будинків залишилися без електропостачання, а рух на одній із залізничних ліній міста призупинили.

87-річний мешканець Офунато Садао Кумаґай, перебуваючи в центрі евакуації, висловив страх, що втратив свій дім, зазначивши, що "вогонь і дим наближалися з неймовірною швидкістю".

Попередня пожежа в Офунато сталася 19 лютого і була майже повністю ліквідована до вівторка. У вівторок ще одна пожежа виникла в сусідньому місті Рікудзентаката, її вдалося загасити до середини дня середи.

Чиновники поки не можуть сказати, чи пов’язані останні пожежі між собою.