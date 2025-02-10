Вогонь не зупиняють морози: в Україні масово горять екосистеми
В Україні продовжують виникати масштабні пожежі на відкритих територіях. Лише за минулу добу на Вінниччині сталося 15 загорянь, а Львівщина та Волинь також постраждали від пожеж, спричинених необережним поводженням з вогнем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.
Попри морози тривають масштабні пожежі на відкритих територіях, що спричиняють серйозні збитки екосистемам. За останню добу рятувальники зафіксували низку загорянь у кількох областях країни:
- Вінниччина: За минулу добу на території області сталося 15 пожеж, що охопили понад 6,5 гектарів. Однією з найбільших стала пожежа на площі 2 га, що сталася за межами села Михайлівка Вороновицької громади.
- Львівщина: На заході країни також тривають пожежі. Вчора рятувальники ліквідували 11 загорянь, що охопили площу понад 1000 квадратних метрів. Вогонь продовжує загрожувати місцевим екосистемам.
- Волинь: Надзвичайники Волині зафіксували шість пожеж сухої рослинності. Усі сили були задіяні для гасіння вогню: як рятувальники, так і місцеві пожежні команди та добровольці активно долучалися до ліквідації загорянь.
Найбільше проблем спричиняє необережне поводження з вогнем, зокрема зумисне спалювання сухої рослинності на відкритих територіях.
Штрафи за підпал:
- Для громадян: від 3060 до 6120 гривень.
- Для посадових осіб: від 15300 до 21420 гривень.
Рятувальники закликають бути обережними з вогнем та суворо дотримуватись правил безпеки, аби уникнути нових катастрофічних наслідків для екосистем.
Нагадаємо, що на Львівщині за останню добу сталося шість масштабних пожеж, які знищили понад 5200 кв. м сухої трави та чагарників. Вогонь загрожував житловим будинкам і завдав шкоди екосистемі.