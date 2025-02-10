Вогонь не зупиняють морози: в Україні масово горять екосистеми

Фото: В Україні тривають пожежі в екосистемах (ft.me.dsns_telegram)

В Україні продовжують виникати масштабні пожежі на відкритих територіях. Лише за минулу добу на Вінниччині сталося 15 загорянь, а Львівщина та Волинь також постраждали від пожеж, спричинених необережним поводженням з вогнем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

Попри морози тривають масштабні пожежі на відкритих територіях, що спричиняють серйозні збитки екосистемам. За останню добу рятувальники зафіксували низку загорянь у кількох областях країни: Вінниччина: За минулу добу на території області сталося 15 пожеж, що охопили понад 6,5 гектарів. Однією з найбільших стала пожежа на площі 2 га, що сталася за межами села Михайлівка Вороновицької громади.

За минулу добу на території області сталося 15 пожеж, що охопили понад 6,5 гектарів. Однією з найбільших стала пожежа на площі 2 га, що сталася за межами села Михайлівка Вороновицької громади. Львівщина: На заході країни також тривають пожежі. Вчора рятувальники ліквідували 11 загорянь, що охопили площу понад 1000 квадратних метрів. Вогонь продовжує загрожувати місцевим екосистемам.

На заході країни також тривають пожежі. Вчора рятувальники ліквідували 11 загорянь, що охопили площу понад 1000 квадратних метрів. Вогонь продовжує загрожувати місцевим екосистемам. Волинь: Надзвичайники Волині зафіксували шість пожеж сухої рослинності. Усі сили були задіяні для гасіння вогню: як рятувальники, так і місцеві пожежні команди та добровольці активно долучалися до ліквідації загорянь. Найбільше проблем спричиняє необережне поводження з вогнем, зокрема зумисне спалювання сухої рослинності на відкритих територіях. Штрафи за підпал: Для громадян: від 3060 до 6120 гривень.

Для посадових осіб: від 15300 до 21420 гривень. Рятувальники закликають бути обережними з вогнем та суворо дотримуватись правил безпеки, аби уникнути нових катастрофічних наслідків для екосистем.