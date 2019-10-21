На Японию надвигаются два новых тайфуна

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Тайфун "Неогури" должен подойти 22 октября, а тайфун "Буалой" - 26 октября

К берегам Японии приближаются два новых тайфуна - "Неогури" и "Буалой". Об этом сообщают японские СМИ со ссылкой на главное метеоуправление страны.

Отмечается, что тайфун "Неогури" должен подойти к побережью юго-западнее от Токио утром 22 октября. Порывы ветра могут достигать 45 метров в секунду.

Еще один тайфун "Буалой" также подойдет с юга. Он ударит по восточному побережью Японии в ночь на 26 октября, его скорость во время порывов ветра может достичь 50 метров в секунду.

Напомним, в Японии в результате тайфуна "Хагибис" погибли 77 человек, еще около десяти пропали без вести. Кроме того, в результате тайфуна пострадали 346 человек.

Ранее сообщалось, что этот тайфун принес в Японию сильные ветры и ливни, в результате около 200 рек вышли из берегов и примерно на 50 из них прорвались плотины, что вызвало наводнения на больших территориях. Более 10 тысяч домов были повреждены.

Кроме этого, напомним, что часть воздушного пространства над городом Катания (остров Сицилия) пришлось закрыть из-за извержение вулкана Этна. Извержение вулкана сопровождалось небольшими взрывами и мощным выбросом вулканического пепла.