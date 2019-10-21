ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

На Японію насуваються два нових тайфуни

Новини » Надзвичайні події    21.10.2019 - 09:04
На Японію насуваються два нових тайфуни
Ілюстративне фото (twitter.com/tsn)

Тайфун "Неогурі" має підійти 22 жовтня, а тайфун "Буалой" - 26 жовтня

До берегів Японії наближаються два нових тайфуни - "Неогурі" та "Буалой". Про це повідомляють японські ЗМІ з посиланням на головне метеоуправління країни.

Зазначається, що тайфун "Неогурі" має підійти до узбережжя південно-західніше від Токіо вранці 22 жовтня. Пориви вітру можуть досягати 45 метрів в секунду.

Ще один тайфун "Буалой" також підійде з півдня. Він вдарить по східному узбережжю Японії в ніч на 26 жовтня, його швидкість під час поривів вітру може досягти 50 метрів в секунду.

Нагадаємо, в Японії в результаті тайфуну "Хагібіс" загинуло 77 осіб, ще близько десяти зникли без вісті. Крім того, в результаті тайфуну постраждали 346 людей.

Раніше повідомлялось, що цей тайфун приніс до Японії сильні вітри та зливи, в результаті близько 200 річок вийшли з берегів і приблизно на 50 з них прорвалися дамби, що викликало повені на великих територіях. Понад 10 тисяч будинків були пошкоджені.

Крім того, нагадаємо, частину повітряного простору над містом Катанія (острів Сицилія) довелося закрити через виверження вулкану Етна. Виверження вулкану супроводжувалося невеликими вибухами і потужним викидом вулканічного попелу.

Зеленський прибув у Японію Зеленський візьме участь у церемонії інтронізації імператора Японії
Новини України тайфунЯпонія
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся