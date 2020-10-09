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На Японию надвигается мощный тайфун

Автор: Андрей Козловский

К территории Японии приближается мощный тайфун, который имеет название "Чан-Хом". Он станет 14-м тайфуном в стране в этом сезоне.

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Об этом сообщает Kyodo News.

По данным местных метеорологов, в выходные тайфун ударит по восточной и западной части страны. Они предупреждают о сильных порывах ветра (до 126 км в час), ливнях, высоких волнах. Возможны оползни и наводнения.

Напомним, в начале прошлого месяца на Японию обрушился мощный тайфун "Хайшен", который вызвал сильные ветры и дожди на юге страны. Тогда в результате непогоды погиб один человек и еще 108 получили травмы.

Кроме того, ранее в Южной Корее из-за сильных ливней погиб 31 человек.

Также РБК-Украина сообщало, что в китайском автономном районе Гуанси-Чжуанский наводнение затронуло более 1,45 млн человек, шесть из которых погибли.

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