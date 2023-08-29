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У Японії зупинилися всі 14 автомобільних заводів компанії Toyota: названо причину

Фото: у Японії зупинилися усі 14 автомобільних заводів компанії Toyota (global.toyota)
Автор: Константин Широкун

Компанія Toyota Motor Corp. зупинила всі свої 14 автоскладальних заводів у Японії через масштабний комп'ютерний збій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyodo.

Повідомляється, що від комп'ютерного збою постраждали 12 підприємств. Але заводи Міята у префектурі Фукуока та Daihatsu Motor Co у Кіото, на яких не зафіксовано масштабний збій, також будуть зупинені у другій половині дня. За інформацією автовиробника, проблема перебуває на стадії розслідування, але навряд чи вона викликана кібератакою.

Повідомляється, що заводи компанії не змогли обробляти процеси, пов'язані із логістикою запчастин. Для Toyota подібний збій не перший. У березні минулого року компанія зупиняла всі свої заводи після того, як її вітчизняний постачальник Kojima Industries Corp. постраждав від системного збою, спричиненого кібератакою.

Раніше повідомлялося, що компанія Toyota за підсумками першого півріччя 2023 стала найбільшим у світі виробником автомобілів, випередивши німецький Volkswagen AG та інших конкурентів.

Також раніше стало відомо, що дочірня компанія Toyota, японський виробник вантажівок та автобусів Hino Motors, відмовилася від планів щодо введення в експлуатацію свого російського заводу в Хімках Московської області.

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Toyota Motor CorpЯпонія