У Японії зупинилися всі 14 автомобільних заводів компанії Toyota: названо причину

Повідомляється, що від комп'ютерного збою постраждали 12 підприємств. Але заводи Міята у префектурі Фукуока та Daihatsu Motor Co у Кіото, на яких не зафіксовано масштабний збій, також будуть зупинені у другій половині дня. За інформацією автовиробника, проблема перебуває на стадії розслідування, але навряд чи вона викликана кібератакою.

Повідомляється, що заводи компанії не змогли обробляти процеси, пов'язані із логістикою запчастин. Для Toyota подібний збій не перший. У березні минулого року компанія зупиняла всі свої заводи після того, як її вітчизняний постачальник Kojima Industries Corp. постраждав від системного збою, спричиненого кібератакою.