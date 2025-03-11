В Японії знову закликали США звільнити країну від мит Трампа

Міністр торгівлі Японії Едзі Муто під час перших особистих переговорів з американськими колегами ще раз наголосив на необхідності виключити країну з тарифної кампанії президента США Дональда Трампа. Однак, за його словами, Токіо не отримав негайного підтвердження відстрочки.

"Ми зажадали, щоб Японія не підпадала під дію тарифних заходів, які уряд США оголосив досі. Ми пояснили позицію Японії щодо впливу на японську промисловість і щодо розвитку ділового середовища та розширення інвестицій і зайнятості як у Японії, так і в США", - сказав Муто журналістам.

Bloomberg нагадує, що додаткові мита на сталь і алюміній мають набути чинності 12 березня, а відповідні тарифи і пропоноване 25% мито на імпорт іноземних автомобілів, як очікується, набудуть чинності 2 березня. Видання додає, що нові мита на імпорт автомобілів завдадуть прямого удару по економіці Японії.

Крім цього, Токіо готується до непрямого впливу тарифів, які Трамп запроваджує щодо інших країн. Так, минулого тижня президент США ввів тарифи для Канади і Мексики, а потім відклав деякі з них, включно з митами на автомобілі, на один місяць. Трамп також подвоїв мито для Китаю. Усі ці події, ймовірно, торкнуться Японії, оскільки японські автовиробники працюють у Мексиці та Канаді, а Пекін є одним з її найважливіших торговельних партнерів.

Продовжуючи свою тарифну кампанію, Трамп закликав інші країни інвестувати в США, а не постачати туди свої товари. Муто сказав, що в нього склалося враження, що Вашингтон серйозно ставиться до внеску Японії у свою економіку.

"Вони пояснили, що США надають великого значення відродженню своєї обробної промисловості та забезпеченню зайнятості. Ми вирішили, що будуть проведені подальші тісні консультації, щоб розглянути, як досягти безпрограшної ситуації для національних інтересів Японії та США", - резюмував він.