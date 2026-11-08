ua en ru
Нд, 08 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Олешки Вибори в США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

У Японії стався потужний землетрус магнітудою 5.7, постраждали понад 20 людей

15:22 08.11.2026 Нд
2 хв
aimg Сергій Козачук
У Японії стався потужний землетрус магнітудою 5.7, постраждали понад 20 людей Фото: в центральній Японії стався потужний землетрус (Getty Images)
Додати як бажане джерело в Google

У центральній Японії стався потужний землетрус магнітудою 5,7. Внаслідок стихії в префектурах Айті та Сідзуока постраждали понад 20 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на японське видання Kyodo.

Як зазначається, підземні поштовхи були зафіксовані о 1:04 ночі в західній частині префектури Сідзуока на глибині близько 40 кілометрів.

За даними Японського метеорологічного агентства, інтенсивність перевищила 5 балів за японською шкалою в Читі, Айті.

Цей землетрус став найсильнішим за останні приблизно три десятиліття для регіону Айті, де розташовані потужності Toyota Motor Corp.

Попередження про цунамі оголошувалося не було.

На атомній електростанції Хамаока в Сідзуоці, яка розташована поблизу потенційної зони мегаземлетрусу в Нанкайській западині, жодних аномалій не виявлено.

Метеорологічне агентство зазначає, що ймовірність зв'язку цього землетрусу з можливим мегаземлетрусом у Нанкайській западині є низькою.

Через інцидент деякі місцеві залізничні перевезення зазнали змін.

Швидкісні поїзди Токайдо Сінкансен тимчасово рухалися із затримками та зниженою швидкістю між станціями Сідзуока та Гіфу-Хасіма, проте до полудня рух повністю відновився.

Центральний уряд створив спеціальний зв'язковий пункт для реагування на наслідки стихії.

Того ж дня вранці, близько 10:53, ще один землетрус магнітудою 4,3 стався у префектурі Кумамото на південному заході країни.

Японія залишається регіоном із високою сейсмічною активністю, де раніше, зокрема 28 липня, у Кумамото фіксували руйнівний землетрус магнітудою 7,1.

Нагадаємо, що підземні поштовхи фіксували в різних регіонах України.

Зокрема, у ніч на 30 жовтня на Полтавщині зафіксували землетрус магнітудою 3,2, епіцентр якого припав на Мачухівську громаду Полтавського району.

Крім того, раніше поштовхи відчувалися й в інших куточках, зокрема в Одеській області відчули поштовхи від землетрусу в Румунії.

Також на Закарпатті стався землетрус у Тячівському районі.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Японія сейсмолог
Новини
Кушнер запропонував відновити діалог Європи та РФ за зразком Ради НАТО-Росія, - WP
Кушнер запропонував відновити діалог Європи та РФ за зразком Ради НАТО-Росія, - WP
Аналітика
Укриття чи закриття: що бізнес думає про безпекові ідеї Кабміну та що з ними не так
Марія Волощукредактор РБК-Україна Укриття чи закриття: що бізнес думає про безпекові ідеї Кабміну та що з ними не так