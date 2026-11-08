У Японії стався потужний землетрус магнітудою 5.7, постраждали понад 20 людей
У центральній Японії стався потужний землетрус магнітудою 5,7. Внаслідок стихії в префектурах Айті та Сідзуока постраждали понад 20 людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на японське видання Kyodo.
Як зазначається, підземні поштовхи були зафіксовані о 1:04 ночі в західній частині префектури Сідзуока на глибині близько 40 кілометрів.
За даними Японського метеорологічного агентства, інтенсивність перевищила 5 балів за японською шкалою в Читі, Айті.
Цей землетрус став найсильнішим за останні приблизно три десятиліття для регіону Айті, де розташовані потужності Toyota Motor Corp.
Попередження про цунамі оголошувалося не було.
На атомній електростанції Хамаока в Сідзуоці, яка розташована поблизу потенційної зони мегаземлетрусу в Нанкайській западині, жодних аномалій не виявлено.
Метеорологічне агентство зазначає, що ймовірність зв'язку цього землетрусу з можливим мегаземлетрусом у Нанкайській западині є низькою.
Через інцидент деякі місцеві залізничні перевезення зазнали змін.
Швидкісні поїзди Токайдо Сінкансен тимчасово рухалися із затримками та зниженою швидкістю між станціями Сідзуока та Гіфу-Хасіма, проте до полудня рух повністю відновився.
Центральний уряд створив спеціальний зв'язковий пункт для реагування на наслідки стихії.
Того ж дня вранці, близько 10:53, ще один землетрус магнітудою 4,3 стався у префектурі Кумамото на південному заході країни.
Японія залишається регіоном із високою сейсмічною активністю, де раніше, зокрема 28 липня, у Кумамото фіксували руйнівний землетрус магнітудою 7,1.
Нагадаємо, що підземні поштовхи фіксували в різних регіонах України.
Зокрема, у ніч на 30 жовтня на Полтавщині зафіксували землетрус магнітудою 3,2, епіцентр якого припав на Мачухівську громаду Полтавського району.
Крім того, раніше поштовхи відчувалися й в інших куточках, зокрема в Одеській області відчули поштовхи від землетрусу в Румунії.
Також на Закарпатті стався землетрус у Тячівському районі.