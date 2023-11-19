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В Японії пройшли навчання, де військові захищались від "нападу" Китаю

Неділя 19 листопада 2023 07:29
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В Японії пройшли навчання, де військові захищались від "нападу" Китаю Фото: в Японії вчились захищатись у разі нападу Китаю (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

В Японії відбулись навчання на острові на краю Східно-Китайського моря - регіону, де напад Китаю вважається найбільш можливим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Навчання на південно-західному острові Токуносіма завершили 11-денну серію загальнонаціональних навчань під назвою 05JX, які мали показати готовність сухопутних, морських і повітряних сил захистити територію Японії та інфраструктуру, в тому числі, і від агресії з боку Китаю.

В навчаннях брали участь десантні машини Сухопутних сил самооборони, спущені з двох кораблів Морських сил самооборони. Інші війська прибули на надувних гумових човнах з важким обладнанням, доставленим на берег військовими кораблями на повітряній подушці.

"Мета JX - показати реакіцю на виникнення надзвичайної ситуації в результаті нападу. Ми можемо реагувати спільними зусиллями", - сказав генерал Йосіхіде Йошіда, начальник штабу Об’єднаного штабу Сил самооборони.

Напруженість між Китаєм та західними союзниками

Китайські військові періодично проходять надто близько до японських та південнокорейських берегів, демонструючи таким чином необдуману поведінку стосовно військових літаків та кораблів інших країн. Так, у серпні цього року біля південних островів Японії помітили 11 китайських та російських військових кораблів. Це спонукало японський уряд висловити "серйозну заклопотаність" з приводу того, що він називає демонстрацією сили своїх сусідів.

А до цього, у травні, глава МЗС Японії попереджав, що Китай і Росія зміцнюють свою військову співпрацю, зокрема йшлося про спільні польоти бомбардувальників і спільні військово-морські навчання.

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