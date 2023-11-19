В Японии прошли учения, где военные защищались от "нападения" Китая

В Японии прошли учения на острове на краю Восточно-Китайского моря - региона, где нападение Китая считается наиболее возможным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Учения на юго-западном острове Токуносима завершили 11-дневную серию общенациональных учений под названием 05JX, которые должны показать готовность сухопутных, морских и воздушных сил защитить территорию Японии и инфраструктуру, в том числе, и от агрессии со стороны Китая.

В учениях участвовали десантные машины сухопутных сил самообороны, спущенные с двух кораблей морских сил самообороны. Остальные войска прибыли на надувных резиновых лодках с тяжелым оборудованием, доставленным на берег военными кораблями на воздушной подушке.

"Цель JX – показать реакицу на возникновение чрезвычайной ситуации в результате нападения. Мы можем реагировать совместными усилиями", - сказал генерал Йосихиде Йошида, начальник штаба Объединенного штаба Сил самообороны.

Напряженность между Китаем и западными союзниками

Китайские военные периодически проходят слишком близко к японским и южнокорейским берегам, демонстрируя таким образом необдуманное поведение в отношении военных самолетов и кораблей других стран. Так, в августе этого года у южных островов Японии было замечено 11 китайских и российских военных кораблей. Это побудило японское правительство выразить "серьезную озабоченность" по поводу того, что оно называет демонстрацией силы своих соседей.

А до этого, в мае, глава МИД Японии предупреждал, что Китай и Россия укрепляют свое военное сотрудничество, в частности речь шла о совместных полетах бомбардировщиков и совместных военно-морских учениях.

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