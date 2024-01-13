У Японії почалося виверження вулкана Отаке

За даними японського метеорологічного агентства, виверження розпочалося о 00:22 14 січня за місцевим часом.

Рівень небезпеки підвищено до трьох (із п'яти) - це означає, що люди не повинні наближатися до кратера.

Агентство також попередило про можливе викидання великих каменів у радіусі приблизно 2 кілометрів від кратера.

Що відомо про японський вулкан

Суваносе - вулканічний острів з населенням менш як 50 осіб, розташований на південь від головного острова Японії - Кюсю.

Найбільше відоме виверження Суваносе було в 1813-1814 роках, під час якого потоки лави досягли західного узбережжя острова.

З 1949 до 1996 року вулкан виявляв постійну активність. Виверження тривали також у 2001, 2003, 2005 і 2007 роках. Останнє виверження відбулося в грудні 2007 року.

Виверження вулканів

Нагадаємо, в березні минулого року на Курильських островах прокинувся вулкан Парамушир.

Він налякав місцевих жителів викидом попелу, що досяг 2,5 км заввишки. Цей вулкан вважається одним із найактивніших із загасаючих вулканів.

А також ми розповідали про те, що у Тихому океані активізувався підводний вулкан.

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