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В Японії під час випробувань вибухнула ракета (відео)

Фото: в Японії під час випробувань вибухнула ракета (скриншот відео)
Автор: Наталія Юрченко

В Японії під час випробування ракети Epsilon S стався вибух. Попередньо вибухнув ракетний двигун.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyodo.

Випробування ракети проводило Японське агентство аерокосмічних досліджень на полігоні у префектурі Акіта у п'ятницю, 14 липня.

Двигун твердопаливної ракети Epsilon S вибухнув буквально за хвилину після старту випробувань. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Деякі японські та західні ЗМІ заявили, що чергове невдале випробування підірвало космічні амбіції Японії.

Що цьому передувало

Перший запуск японської ракети Epsilon на твердому паливі відбувся у 2013 році. Після того Японія провела ще п'ять вдалих запусків у 2016, 2018, 2019 та 2021 роках.

Проте запуск Epsilon-6 став невдачею. У жовтні минулого року під час випробувань сталася відмова, тому запуск перенесли.

Нагадаємо, що на тлі саміту НАТО Північна Корея запустила невідому балістичну ракету у бік Японського моря. Це сталося в ніч на 12 липня.

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ЯпоніяракетиВибух