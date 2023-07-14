В Японии во время испытаний взорвалась ракета (видео)

Испытание ракеты проводило Японское агентство аэрокосмических исследований на полигоне в префектуре Акита в пятницу, 14 июля.

Двигатель твердотопливной ракеты Epsilon S взорвался буквально через минуту после старта испытаний. В результате инцидента никто не пострадал.

Некоторые японские и западные СМИ заявили, что очередное неудачное испытание подорвало космические амбиции Японии.

Что этому предшествовало

Первый запуск японской ракеты Epsilon на твердом топливе состоялся в 2013 году. После этого Япония провела еще пять удачных запусков в 2016, 2018, 2019 и 2021 годах.

Однако запуск Epsilon-6 стал неудачей. В октябре прошлого года в ходе испытаний произошел отказ, поэтому запуск был перенесен.

Напомним, что на фоне саммита НАТО Северная Корея запустила неизвестную баллистическую ракету в сторону Японского моря. Это произошло в ночь на 12 июля.

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