Японія збільшує штат працівників посольства в Україні через впровадження рішень G7

Японія збільшує кількість співробітників у своєму посольстві в Україні, щоб впоратися із зростаючим навантаженням.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Japan Today.
У рамках зусиль, спрямованих на посилення функцій свого дипломатичного представництва в Києві, Міністерство закордонних справ Японії залучило нових співробітників, які будуть виконувати функції зв’язку з країнами G7.
Японія, яка цього року головує у "Великій сімці", отримала завдання координувати заходи, пов’язані з Україною після повномасштабного російського вторгнення. Працівники посольства будуть відповідати за допомогу від G7 у відновленні інфраструктури та гуманітарній підтримці України.
Також, представники МЗС заявили, що Японія планує найближчим часом перенести своє посольство в інше місце в Києві, обладнане укриттям через загрози російських повітряних атак.
В березні в парламенті Японії прозвучали перші пропозиції щодо зміни законодавства у сфері постачання військової допомоги країнам, які перебувають у стані війни.
ЗМІ стало відомо, що Японія веде переговори про поставки артилерійських снарядів до Сполучених Штатів Америки, щоб поповнити запаси для контрнаступу Збройних сил України.
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