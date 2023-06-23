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Японія збільшує штат працівників посольства в Україні через впровадження рішень G7

Фото: Японія збільшує штат працівників у посольстві в Україні (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Японія збільшує кількість співробітників у своєму посольстві в Україні, щоб впоратися із зростаючим навантаженням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Japan Today.

У рамках зусиль, спрямованих на посилення функцій свого дипломатичного представництва в Києві, Міністерство закордонних справ Японії залучило нових співробітників, які будуть виконувати функції зв’язку з країнами G7.

Японія, яка цього року головує у "Великій сімці", отримала завдання координувати заходи, пов’язані з Україною після повномасштабного російського вторгнення. Працівники посольства будуть відповідати за допомогу від G7 у відновленні інфраструктури та гуманітарній підтримці України.

Також, представники МЗС заявили, що Японія планує найближчим часом перенести своє посольство в інше місце в Києві, обладнане укриттям через загрози російських повітряних атак.

Допомога Україні від Японії

В березні в парламенті Японії прозвучали перші пропозиції щодо зміни законодавства у сфері постачання військової допомоги країнам, які перебувають у стані війни.

ЗМІ стало відомо, що Японія веде переговори про поставки артилерійських снарядів до Сполучених Штатів Америки, щоб поповнити запаси для контрнаступу Збройних сил України.

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