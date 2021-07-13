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Япония заявила, что соперничество между Китаем и США угрожают миру в Восточной Азии

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Токио, Вторник 13 июля 2021 10:19
Япония заявила, что соперничество между Китаем и США угрожают миру в Восточной Азии Фото: Япония заявила, что соперничество между Китаем и США угрожают миру в Восточной Азии (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

В Минобороны Японии заявили, что экономическое и технологическое соперничество между Китаем и США угрожает миру и стабильности в Восточной Азии. В то же время, Китай выступает главной проблемой для нацбезопасности Японии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters, что цитирует отчет Минобороны Японии.

В частности, ведомство выразило озабоченность из-за усиления военной напряженности вокруг Тайваня.

"Необходимо, чтобы мы уделяли пристальное внимание ситуации с ощущением кризиса как никогда. В частности, конкуренция в технологических отраслях, вероятно, станет еще более интенсивной",- говорится в сообщении.

По информации Минобороны, Китай является главной проблемой для национальной безопасности Японии, а недавние "подъемы военной деятельности вокруг Тайваня вызывают беспокойство".

Отмечено, что Япония должна объединить усилия с США для защиты Тайваня от любого вторжения, ведь "любая непредвиденная ситуация должна быть решена путем диалога".

Как сообщают в ведомстве соперничество между Соединенными Штатами и Китаем создает вызов для Японии, поскольку ее экономика так же возлагается на деловые связи с Китаем, как и с США.

Поэтому Япония потратит значительные средства, чтобы не отставать от государственного финансирования развития технологий в США, Китае и Европе.

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Япония Китай Соединенные Штаты Америки конкуренция
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