Японія заявила, що суперництво між Китаєм та США загрожують миру в Східній Азії

В Міноборони Японії заявили, що економічне та технологічне суперництво між Китаєм та США загрожують миру та стабільності у Східній Азії. Водночас, Китай виступає головною проблемою для нацбезпеки Японії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters, що цитує звіт Міноборони Японії.

Зокрема, відомство висловило занепокоєність через посилення військової напруженості навколо Тайваню.

"Необхідно, щоб ми приділяли пильну увагу ситуації з відчуттям кризи як ніколи. Зокрема, конкуренція в технологічних галузях, ймовірно, стане ще більш інтенсивною", - йдеться у повідомленні.

За інформацією Міноборони, Китай є головною проблемою для національної безпеки Японії, а нещодавні "підйоми військової діяльності навколо Тайваню викликають занепокоєння".

Зазначено, що Японія повинна об'єднати зусилля зі США для захисту Тайваню від будь-якого вторгнення, адже "будь-яка непередбачена ситуація повинна бути вирішена шляхом діалогу".

Як повідомляють у відомстві суперництво між Сполученими Штатами та Китаєм створює виклик для Японії, оскільки її економіка так само покладається на ділові зв’язки з Китаєм, як і зі США.

Тож Японія витратить значні кошти, аби не відставати від державного фінансування розвитку технологій у США, Китаї та Європі.