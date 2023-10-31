Японія заявила, що гелікоптер РФ порушив повітряний простій країни

За попередніми даними, вертоліт було помічено у повітряному просторі над водами біля півострова Немуро на сході Хоккайдо близько 12:44 за місцевим часом.

У відповідь на вторгнення Повітряні сили Японії підняли винищувачі. Також Японія висловила Росії рішучий протест через цей інцидент.

Варто зауважити, що востаннє подібний інцидент було зафіксовано у березні 2022 року після того, як Японія, разом з багатьма західними країнами, почала запроваджувати економічні санкції проти Росії.

Нагадаємо, раніше американські винищувачі перехопили два російські стратегічні бомбардувальники біля Аляски.

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