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Япония заявила, что КНДР запустила баллистические ракеты

Автор: Инна Собора

Министерство обороны Японии заявило в четверг, что Северная Корея, возможно, выпустила две баллистические ракеты. В то же время сообщается, что снаряд не упал на территорию Японии.

Об этом сообщает KYODO.

Известно, что снаряды, выпущенные с восточного побережья Северной Кореи вскоре после 7 часов утра, вероятно, упали за пределами территории Японии и ее исключительной экономической зоны.

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил, что по крайней мере один снаряд был выпущен в Японское море, но никаких других подробностей больше не известно.

Пуски ракет произошли после того, как правительства США и Южной Кореи заявили, что в минувшие выходные Северная Корея провела испытания системы оружия малой дальности.

Ранее сообщалось, что в эти выходные Северная Корея провела тестовые пуски нескольких ракет малой дальности.

Вскоре президент США Джо Байден отреагировал на запуск ракет в Северной Корее. По его словам, из-за этого "ничего не изменилось".

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