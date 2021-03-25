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Японія заявила, що КНДР запустила балістичні ракети

Новость на русском → Четвер 25 березня 2021 01:54
Японія заявила, що КНДР запустила балістичні ракети Фото: Кім Чен Ин (kremlin.ru)
Автор: Инна Собора

Міністерство оборони Японії заявило в четвер, що Північна Корея, можливо, випустила дві балістичні ракети. У той же час повідомляється, що снаряд не впав на територію Японії.

Про це повідомляє KYODO.

Відомо, що снаряди, випущені з східного узбережжя Північної Кореї незабаром після 7 годин ранку, ймовірно, впали за межами території Японії та її виключної економічної зони.

Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї заявив, що принаймні один снаряд був випущений в Японське море, але ніяких інших подробиць більше не відомо.

Пуски ракет відбулися після того, як уряди США і Південної Кореї заявили, що в минулі вихідні Північна Корея провела випробування системи зброї малої дальності.

Раніше повідомлялося, що в ці вихідні Північна Корея провела тестові запуски декількох ракет малої дальності.

Незабаром президент США Джо Байден відреагував на запуск ракет в Північній Кореї. За його словами, через це "нічого не змінилося".

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