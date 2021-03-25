Японія заявила, що КНДР запустила балістичні ракети

Міністерство оборони Японії заявило в четвер, що Північна Корея, можливо, випустила дві балістичні ракети. У той же час повідомляється, що снаряд не впав на територію Японії.

Відомо, що снаряди, випущені з східного узбережжя Північної Кореї незабаром після 7 годин ранку, ймовірно, впали за межами території Японії та її виключної економічної зони.

Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї заявив, що принаймні один снаряд був випущений в Японське море, але ніяких інших подробиць більше не відомо.

Пуски ракет відбулися після того, як уряди США і Південної Кореї заявили, що в минулі вихідні Північна Корея провела випробування системи зброї малої дальності.