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Япония снова запустит АЭС, чтобы снизить зависимость от российских энергоресурсов

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Украина, Четверг 05 мая 2022 14:35
Япония снова запустит АЭС, чтобы снизить зависимость от российских энергоресурсов Фото: премьер-министр Японии Фумио Кисида (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что Япония будет использовать ядерные реакторы, чтобы уменьшить зависимость своей страны и других стран от российской энергии. Атомная энергетика станет частью будущей энергетической политики страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Япония стала более зависимой от российского газа после остановки ядерных реакторов после аварии на Фукусиме в 2011 году, когда землетрясение и цунами вызвали расплавление реактора.

"Мы будем использовать ядерные реакторы с гарантиями безопасности, чтобы внести свой вклад в глобальное снижение зависимости от российской энергии", - сказал Кисида аудитории в финансовом центре Лондона.

По его словам, перезапуск всего одного существующего ядерного реактора будет иметь тот же эффект, что и поставка 1 миллиона тонн нового СПГ (сжиженного природного газа) в год на мировой рынок.

Спустя более десяти лет после землетрясения и цунами в марте 2011 года, спровоцировавших худший ядерный кризис со времен Чернобыля, ядерная энергетика остается сложной проблемой в Японии, где в настоящее время работает лишь несколько из 30 с лишним электростанций.

Но большинство общественности и бизнеса хотят, чтобы правительство перезапустило ядерные реакторы для обеспечения энергетической безопасности, поскольку украинский кризис и более высокие цены на энергию придали импульс этому изменению во мнении.

Напомним, импорт нефти из России составил 4% от общего объема импорта нефти в Японию за последний финансовый год по март. Природный газ из Москвы составлял 9% импорта Токио, а импорт угля из России составлял 11%.

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