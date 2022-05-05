Японія знову запустить АЕС, щоб знизити залежність від російських енергоресурсів

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявив, що Японія буде використовувати ядерні реактори, щоб зменшити залежність своєї країни та інших країн від російської енергії. Атомна енергетика стане частиною майбутньої енергетичної політики країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Японія стала більш залежною від російського газу після зупинки ядерних реакторів після аварії на Фукусімі в 2011 році, коли землетрус і цунамі викликали розплавлення реактора.

"Ми будемо використовувати ядерні реактори з гарантіями безпеки, щоб внести свій внесок у глобальне зниження залежності від російської енергії", - сказав Кісіда аудиторії у фінансовому центрі Лондона.

За його словами, перезапуск всього одного існуючого ядерного реактора матиме той же ефект, що і поставка 1 мільйона тонн нового СПГ (зрідженого природного газу) на рік на світовий ринок.

Через більше десяти років після землетрусу і цунамі в березні 2011 року, що спровокували найгіршу ядерну кризу з часів Чорнобиля, ядерна енергетика залишається складною проблемою в Японії, де в даний час працює лише кілька з 30 з гаком електростанцій.

Але більшість громадськості та бізнесу хочуть, щоб уряд перезапустив ядерні реактори для забезпечення енергетичної безпеки, оскільки українська криза і більш високі ціни на енергію надали імпульс цій зміні в думці.

Нагадавши, імпорт нафти з Росії склав 4% від загального обсягу імпорту нафти до Японії за останній фінансовий рік по березень. Природний газ з Москви становив 9% імпорту Токіо, а імпорт вугілля з Росії становив 11%.