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Япония запустила на МКС грузовой космический корабль

Новости » Телеком & IT    25.09.2019 - 13:33
Япония запустила на МКС грузовой космический корабль
Фото: запуск Kounotori 8 (twitter.com/tostarstogether)

Стыковка запланирована на 28 сентября

В среду, 25 сентября, Япония запустила на Международную космическую станцию (МКС) беспилотный грузовой космический корабль Kounotori 8. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NHK.

в настоящее время космический корабль движется в направлении МКС.

"Kounotori 8 был запущен с Космического Центра Танегасима в префектуре Кагосима рано утром в среду", - говорится в сообщении.

Сообщается, что запуск беспилотника был отложен на две недели из-за возникновения возгорания на пусковой установке.

Kounotori 8 должен доставить на МКС 5,3 тонны груза, среди которого - предметы повседневного обихода, аккумуляторы и спутники. Стыковка запланирована на субботу, 28 сентября.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 23 сентября с космодрома Сичан на юго-западе Китая был успешно произведен запуск двух новых спутников навигационной спутниковой системы "Бэйдоу". С помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-3В" два спутника были выведены на орбиту.

Кроме того, попытка посадить индийскую автоматическую межпланетную станцию "Чандраян-2" на Месяц завершился неудачей. Во время сближения со спутником Земли зв'связь со станцией оборвалась.

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